Мошенник забрал 2,1 млн рублей у столичной пенсионерки

Подозреваемый задержан, расследование дела продолжается.

на территории российской столицы сотрудники правоохранительных органов по району Люблино задержали 25-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в том, что он мошенническим путем завладел крупной суммой денежных средств, принадлежащих пожилой женщине. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД РФ. По предварительным сведениям, на мобильный телефон 73-летней москвичке позвонил незнакомый мужчина. Злоумышленник представился сотрудником банка. Он рассказал, что в одном из отделений кредитной организации пришёл мужчина и предоставил нотариальную доверенность на недвижимость и денежные средства женщины. Далее пострадавшей позвонил другой человек, сообщивший, что он следователь. Собеседник указал на то, что пенсионерку пытаются обмануть мошенники. Чтобы этого не допустить, женщине необходимо снять все свои накопления и передать их сотруднику банка.

Следуя указаниям звонившего, введённая в заблуждение москвичка передала более 2,1 млн рублей приехавшему к ней мужчине. Установлено, что похищенные средства злоумышленник передал соучастникам, получив денежное вознаграждение. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа