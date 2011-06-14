Задержан житель Хабаровского края, который вырастил 339 кустов конопли якобы в лечебных целях

в МВД рассказали о найденных растениях, запрещенных для выращивания.

На территории Хабаровского края в рамках организации рейдовых мероприятий участковые уполномоченные российских правоохранительных органов по району имени Полины Осипенко выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений местным жителем. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Специалисты заметили, что в селе Херпучи на своём приусадебном участке мужчина вырастил 339 кустов конопли. Садовод ухаживал за посадками: поливал, пропалывал и подвязывал. Запрещенные растения были скрыты от посторонних глаз.

Подозреваемый уточнил, что в дальнейшем из выращенной конопли он планировал изготавливать масло каннабиса и использовать исключительно в лечебных целях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело части 2 2 статьи 231 УК РФ. После решения суда растения будут уничтожены.

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Фото и видео: МВД Медиа