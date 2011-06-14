Между двумя злоумышленниками и жителем Москвы произошел словесный конфликт, который потом перерос в драку.

В Люберцах задержали двух мужчин после уличной драки. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Инцидент произошел в ночное время рядом с магазином на улице Воинов-Интернационалистов. Между двумя злоумышленниками и жителем Москвы произошел словесный конфликт, который потом перерос в драку. Двое мужчин нанесли гражданину телесные повреждения, затем скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин в возрасте 24 и 32 лет, подозреваемых в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что школьник из Сергиева Посада ударил сверстника пустым бокалом в столовой.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА