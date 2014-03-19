Школьник из Сергиева Посада ударил сверстника пустым бокалом в столовой

Организована прокурорская проверка.

В одной из школ Сергиева Посада на перемене случилась драка двух девятиклассников. Один юноша нанёс другому удар пустым бокалом в столовой. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Как выяснилось, потасовка произошла 11 сентября. Между подростками из разных классов начался конфликт, в результате которого один из них вылил на голову другому чай. Пострадавший плеснул напиток оппоненту прямо в лицо, ударил его пустым бокалом и кулаком. Впоследствии зачинщику драки потребовалась медицинская помощь, а получивший травмы школьник был госпитализировал с резаными ранами лица.

Родители мальчиков были вызваны в школу: с подростком, который нанёс удар девятикласснику, и с его отцом провели беседу. В результате юноша помещён под домашний арест.

По предварительным данным, попавший в больницу школьник неоднократно оскорблял сверстника. Оба мальчика из полных, благополучных семей. Сергиево-Посадская городская прокуратура по поручению регионального главка начала проверку исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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