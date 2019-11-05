В Краснодаре лифт с пассажирами упал с восьмого этажа многоэтажки

По словам жительницы дома, управляющая компания уже знала о неисправности лифта в третьем корпусе, но её сотрудники бездействовали даже после предписания надзорных органов.

Жители многоэтажного дома в Краснодаре пострадали во время падения лифта с восьмого этажа. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности о произошедшем телеканалу "360" рассказала местная жительница.

По словам женщины, управляющая компания уже знала о неисправности лифта в третьем корпусе, но её сотрудники бездействовали даже после предписания надзорных органов. В результате халатности пострадали мужчина, который получил перелом ноги в районе колена, и ребенок. Они были госпитализированы.

Они сели в лифт на восьмом этаже и сразу понеслись вниз. То есть даже останавливающий механизм не сработал. собеседница телеканала "360"

Также жительница дома уточнила, что дом был введён в эксплуатацию в 2017 году. В марте УК объявила, что намерена собрать с жильцов дополнительные деньги на ремонт 3-ёх имеющихся лифтов. Собеседница телеканала продемонстрировала акты освидетельствования работы подъемников: судя по документам, на упавшем лифте надо было необходимо установить компенсирующие цепи, поскольку износ канатов уже был предельным, появился разрыв.

На месте происшествия работают криминалисты, которые намерены установить все обстоятельства произошедшего, изъять техническую документацию и выявить лиц, ответственных за нормальную работу подъемников.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге двое мужчин пострадали при падении лифта на Циокловского.

Видео: телеканал "360"