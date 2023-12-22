В Московской области перекрыли канал незаконного оборота драгоценных металлов

В ходе обысков правоохранители изъяли более 5,5 тонны сырья на сумму более 70 млн рублей.

В Московской области перекрыли канал незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками МВД совместно с ФСБ России были задержаны четверо участников организованной группы. По предварительной версии, злоумышленники незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы. Купленное перерабатывали для контрабандного перемещения через таможенную границу.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 5,5 тонны сырья на сумму более 70 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области задержали наркокурьера, перевозившего около 10 кг запрещенных веществ.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА