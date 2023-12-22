В Кировской области задержали наркокурьера, перевозившего около 10 кг запрещенных веществ

В ходе досмотра полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находилось более 60 свертков с "синтетикой".

В Кировской области полицейские задержали наркокурьера, перевозившего около 10 кг запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанный 50-летний мужчина работал на нелегальный интернет-магазин. Курьер забирал из схронов в Подмосковье крупные партии наркотиков, фасовал и раскладывал по тайникам на территории различных регионов. Его машину задержали в городе Слободском.

В ходе досмотра полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находилось более 60 свертков с "синтетикой". Общий вес содержимого составил 8,7 кг. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.

Видео: ВКонтакте / Полиция Кировской области