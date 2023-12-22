В Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

Ирина Волк рассказала о банде аферистов-риелторов.

На территории российской столицы правоохранительные органы задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере недвижимости. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции уточнила, что пойманы шестеро подозреваемых, проживающих на территории Подмосковья. Согласно предварительным данным, злоумышленники размещали на специализированных интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Далее клиенты звонили на указанный номер и получали приглашение посетить офис. Аферисты находились в помещениях по Дмитровскому шоссе и улице Бутлерова.

На выбор предлагался пакет услуг стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей. После подписания контракта клиентов добавляли в группу в мессенджере, куда присылались фотографии. В действительности владельцы недвижимости не сотрудничали с компанией. пресс-служба МВД РФ

После того, как гражданин выбирал наиболее подходящий вариант, он связывался с сотрудниками агентства для дальнейшего просмотра жилья. Мошенники неоднократно переносили даты встреч, ссылаясь на различные причины. Недовольные клиенты требовали вернуть им денежные средства за неоказание услуг. Однако получали отказ. Аферисты аргументировали это решение истечением срока действия договора. От криминальной деятельности ОПГ пострадали 16 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Двое фигурантов расследования отправлены под стражу, а остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД медиа