В Московской частной клинике произошла странная гибель 5 пациентов

По материалам СМИ московские следователи организовали проверку частной клиники.
Следственные органы СКР по Москве сообщают, что после выхода на федеральном канале сюжета о череде странных смертей в частной клинике на западе столицы организована доследственная проверка. В сюжете телеканала говорилось, что в данной клинке при странных обстоятельствах за непродолжительное время скончались 5 пациентов. Их родственники считают, что смерть их близких связана с некачественным оказанием услуг.
Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации.
СУ СК РФ по Москве
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: Piter.TV
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