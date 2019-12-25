В Московской частной клинике произошла странная гибель 5 пациентов

Следственные органы по материалам СМИ организовали проверку по данному факту.

По материалам СМИ московские следователи организовали проверку частной клиники.

Следственные органы СКР по Москве сообщают, что после выхода на федеральном канале сюжета о череде странных смертей в частной клинике на западе столицы организована доследственная проверка. В сюжете телеканала говорилось, что в данной клинке при странных обстоятельствах за непродолжительное время скончались 5 пациентов. Их родственники считают, что смерть их близких связана с некачественным оказанием услуг.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. СУ СК РФ по Москве

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV