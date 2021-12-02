В Московский парк Победы вернулись львы

Львы в 1946 году были установлены в парке на берегах пруда Очки.

В Московский парк Победы вернули воссозданные скульптуры сторожевых львов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству/

Львы в 1946 году были установлены в парке на берегах пруда Очки. Скульптуры были отлиты из армированного цемента и выкрашены под бронзу. Львы со временем разрушились, на их месте оставались только постаменты.

Городские власти приняли решение восстановить львиную пару и установить её на отреставрированные постаменты. Скульптором львов стал Денис Данилов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга