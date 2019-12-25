В Парк Победы вернутся сторожевые львы

Скульптуры были установлены на берегу пруда Очки в первый послевоенный год, но в 70-е годы они были утрачены.

В Московском парке Победы 21 июня состоится торжественное открытие воссозданных фигур сторожевых львов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Московского района Петербурга.

Скульптуры были установлены на берегу пруда Очки в первый послевоенный год, но в 70-е годы они были утрачены. И вот теперь вновь львы возвращаются на своем место.

Скульптуры восстановлены по инициативе администрации Московского района при финансовой поддержке ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

На прошлой неделе рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика.

Фото: ВКонтакте / Московский район Санкт-Петербурга