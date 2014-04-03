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В Москве раскрыта кража 330 тысяч рублей из офиса туристической компании

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Подозреваемый целый день притворялся сотрудником компании.

Российские правоохранительные органы раскрыли кражу 330 тысяч рублей из офиса туристической компании. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по столице. Известно, что злоумышленник с поддельным бейджем прошёл в здание, где находилась компания. Мужчина выдал себя за одного из сотрудников компании, провёл там весь день. Дождавшись конца рабочей смены когда все ушли, он вскрыл ножницами замок тумбочки, в которой находилась выручка. 

Сложив банкноты в рюкзак, похититель скрылся. Сыщики установили и задержали правонарушителя на территории Московской области.

пресс-служба МВД РФ по Москве

Фигурантом расследования оказался ранее судимый 55-летний приезжий. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.Злоумышленник отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кража, мвд, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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