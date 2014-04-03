В Москве раскрыта кража 330 тысяч рублей из офиса туристической компании

Подозреваемый целый день притворялся сотрудником компании.

Российские правоохранительные органы раскрыли кражу 330 тысяч рублей из офиса туристической компании. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по столице. Известно, что злоумышленник с поддельным бейджем прошёл в здание, где находилась компания. Мужчина выдал себя за одного из сотрудников компании, провёл там весь день. Дождавшись конца рабочей смены когда все ушли, он вскрыл ножницами замок тумбочки, в которой находилась выручка.

Сложив банкноты в рюкзак, похититель скрылся. Сыщики установили и задержали правонарушителя на территории Московской области. пресс-служба МВД РФ по Москве

Фигурантом расследования оказался ранее судимый 55-летний приезжий. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.Злоумышленник отправлен под стражу.

Полицией раскрыта кража из Соловецкого монастыря.

Фото и видео: МВД Медиа