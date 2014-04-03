Раскрыта кража из Соловецкого монастыря

Полиция смогла вернуть похищенные деньги настоятелю обители.

Российские правоохранительные органы из Архангельской области раскрыли кражу из Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря, расположенного на территории острова в Белом море. Сотрудники регионального управления полиции вернули похищенные денежные средства в святую обитель. Настоятель ранее говорил о том, что в ночь с 4 на 5 августа неизвестный преступник взломал ящик в одном из помещений церковного учреждения. Грабитель забрал оттуда оттуда 228 тысяч рублей. Практически сразу под подозрение в совершении кражи попал неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний местный житель из посёлка Соловецкий. Мужчина трудился на религиозном объекте пекарем. В день пропажи денег он без предупреждения не появился на рабочем месте и уехал из дома вместе с семьёй. Позже оперативники установили местонахождение злоумышленника. Он находился в посёлке Рабочеостровск на территории Карелии. Туда мужчина спешно добрался на катере вместе с женой и детьми. Супруге он пояснил, что якобы взял отпуск для того, чтобы навестить её маму.

Похищенные денежные средства он спрятал в квартире тёщи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа