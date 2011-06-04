Отмечается, что злоумышленники использовали техническое устройство, которое подавляло радиосигнал брелока сигнализации.

В Москве задержали подозреваемых в серии краж из припаркованных автомобилей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, один из потерпевших обратился в полицию с заявлением, что оставил иномарку на парковке у торгового центра на Широкой улице, а по возвращении обнаружил, что дверь машины открыта. У него похитили дорогие дизайнерские кроссовки и смартфон. С аналогичными заявлениями обратились ещё трое жителей столицы и Подмосковья. Общий ущерб превысил 270 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 29-летний приезжий и его 54-летний знакомый. Отмечается, что оба использовали техническое устройство, которое подавляло радиосигнал брелока сигнализации. Возбуждены уголовные дел.

Ранее мы сообщали, что в Москве раскрыли серию краж парфюмерии из супермаркета.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА