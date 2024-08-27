В ходе инвентаризации была обнаружена недостача парфюмерной продукции на сумму свыше 80 тысяч рублей.

В Москве раскрыли серию краж парфюмерии из супермаркета. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в магазине на Щелковском шоссе. В полицию поступило заявления от одного из сотрудников торговой точки. Тот заявил, что в ходе инвентаризации была обнаружена недостача парфюмерной продукции на сумму свыше 80 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что в течение месяца неизвестная женщина, пользуясь удобным моментом, похищала флаконы с туалетной водой известных брендов. Похищенную продукцию она продавала у метро случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что Подмосковье задержали двоих наркокурьеров с крупной партией "синтетики".

Видео: Telegram / МВД МЕДИА