В Подмосковье задержали двоих наркокурьеров с крупной партией "синтетики". Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, подозреваемых задержали возле лесополосы в деревне Бавыкино. В их автомобиле обнаружили восемь пакетов с запрещенным веществом. Также у одного из задержанных нашли мобильник с фотографиями координат закладок. Возбуждено уголовное дело. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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