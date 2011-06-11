Также у одного из задержанных нашли мобильник с фотографиями координат закладок.

В Подмосковье задержали двоих наркокурьеров с крупной партией "синтетики". Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, подозреваемых задержали возле лесополосы в деревне Бавыкино. В их автомобиле обнаружили восемь пакетов с запрещенным веществом. Также у одного из задержанных нашли мобильник с фотографиями координат закладок. Возбуждено уголовное дело. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА