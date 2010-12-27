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В Морской собор Кронштадта из Мордовии привезут мощи адмирала Федора Ушакова
Сегодня, 10:08
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nastya960
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В Морской собор Кронштадта из Мордовии привезут мощи адмирала Федора Ушакова

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Прийти к святыне можно будет сегодня с 16:00 и до 28 июля.

По случаю Дня Военно-морского флота, из Санаксарского мужского монастыря Мордовии в Кронштадт доставят мощи Федора Ушакова. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриарха. 

Прийти к святыне в Морском соборе можно будет только в течение нескольких дней, а точнее сегодня с 16:00 и до 28 июля (суббота). На торжественной церемонии встречи мощей ожидаются заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков, морской взвод роты Почетного караула ЗВО, а также офицеры и матросы 907-го объединенного учебного центра ВМФ. 

Утром 29 июля (в День Военно-морского флота) управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит в соборе Божественную литургию. И 30 июля мощи адмирала снова отправят обратно в Санаксарский монастырь.

Адмирал Федор Ушаков,1745 года рождения, был одним из создателей Черноморского флота, с 1790 года был командующим флота. Благодаря ему наша страна смогла установить прочный мир в Крыму.

Ранее в Кронштадт прибыли "Маршал Устинов" и "Орел".

Фото: Миссионерский отдел Екатеринбургской Епархии/ ВК

Теги: день военно-морского флота , кронштадт , ленобласть , мощи , федор ушаков
Категории: Лента новостей

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