В Кронштадт прибыли "Маршал Устинов" и "Орел"

Атомный подводный крейсер "Орел" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошли в порт Кронштадта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В порту они присоединились к другим кораблям - участникам Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля.
Ранее их экипажи проводили отдельные тренировки в назначенном месте Финского залива.
Собеседник ТАСС
Главный военно-морской парад пройдет 29 июля 2018 года. Репетиции ко дню ВМФ в самом разгаре: в Кудрово уже были замечены вертолеты. Генеральная репетиция запланирована на 26 июля.
Фото: пресс-служба ЗВО