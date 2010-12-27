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В Кронштадт прибыли "Маршал Устинов" и "Орел"
Сегодня, 9:28
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nastya960
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В Кронштадт прибыли "Маршал Устинов" и "Орел"

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Для участия в параде ВМФ прибыли самые большие судна.

Атомный подводный крейсер "Орел" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошли в порт Кронштадта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В порту они присоединились к другим кораблям - участникам Главного военно-морского парада, который состоится 29 июля. 

Ранее их экипажи проводили отдельные тренировки в назначенном месте Финского залива. 

Собеседник ТАСС

Главный военно-морской парад пройдет 29 июля 2018 года. Репетиции ко дню ВМФ в самом разгаре: в Кудрово уже были  замечены вертолеты. Генеральная репетиция запланирована на 26 июля.

Фото: пресс-служба ЗВО


 

Теги: вмф , крейсер маршал устинов , крейсер орел , кронштадт
Категории: Лента новостей

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