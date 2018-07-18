Репетиция ко дню ВМФ в самом разгаре: в Кудрово замечены вертолеты

День Военно-Морского Флота в 2018 году выпадает на 29 июля. Это будет воскресенье.

Репетиция ко дню Военно-Морского Флота в самом разгаре. Местные жители заметили в небе над Кудрово несколько вертолетов, которые летали очень низко над землей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал в редакцию видео.

На записи видно, что вертолеты действительно очень низко спустились к земле. Создается такое ощущение, что они вот-вот сядут на крышу одной из многоэтажек. Всего в небе появилось 12 летательных аппаратов. Они летели группами, в каждой из которой было по четыре вертолета.

Напомним, в этом году день Военно-Морского Флота выпадает на 29 июля. В этот праздничный день в Петербурге состоится грандиозное представление. Жители и гости города смогут увидеть парад кораблей, вертолетов и многое другое.

Ранее в Петербурге состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ.

Видео: Piter.TV