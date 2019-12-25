Гости пришли к стрелку, чтобы выразить недовольство его работой.

В Мордовии задержали мужчину, расстрелявшего двух человек из охотничьего ружья. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы. Известно, что 30-летнего преступника поймали в Зубово - Полянском районе.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ пресс-служба МВД Мордовии

Установлено, что 3 февраля двое знакомых пришли к мужчине домой. Один из них являлся бизнесменом, у которого злоумышленник подрабатывал расчисткой снега. Работодатель вместе с приятелем начали высказывать претензии сотруднику. Они считали, что тот плохо выполнил свою работу. При этом гости начали угрожать владельцу дома и его дочери. Неожиданно хозяин принес ружье. Гости попытались скрыться в УАЗике, но по автомобилю был открыт огонь.

В настоящее время 26-летний мужчина был застрелен на месте. Его 34-летний друг госпитализирован. Он находится в реанимации.

ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах РФ.

Фото и видео: Telegram/Опер слил