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В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок
Сегодня, 14:28
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lesjasap

В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок

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По факту обрушения СК РФ возбудил уголовные дела.

В Мордовии задержали директора сельской школы, в которой обрушился потолок. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 10 декабря в Лямбире во время спортивного занятия. В спортзале общеобразовательного учреждения под номером один обрушился потолок. Информации о пострадавших нет. Руководство школы отменило занятия.

В рамках расследования уголовного дела задержан директор указанной школы. Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по информации СМИ

сообщение СК России по региону

По факту обрушения потолка следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.В отношении ответственных должностных лиц также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.

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Фото: Следственный комитет России

Теги: директор школы, лямбирь, мордовия, следственный комитет, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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