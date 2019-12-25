В Мордовии задержали директора школы, в которой обрушился потолок

По факту обрушения СК РФ возбудил уголовные дела.

В Мордовии задержали директора сельской школы, в которой обрушился потолок. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 10 декабря в Лямбире во время спортивного занятия. В спортзале общеобразовательного учреждения под номером один обрушился потолок. Информации о пострадавших нет. Руководство школы отменило занятия.

В рамках расследования уголовного дела задержан директор указанной школы. Администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка указанного сообщения была организована по информации СМИ сообщение СК России по региону

По факту обрушения потолка следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.В отношении ответственных должностных лиц также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.

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Фото: Следственный комитет России