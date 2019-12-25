В парке Монрепо плодоносит клубника

В планах главного садовода парка Монрепо – посадить и вырастить пальму.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" вырастил клубнику. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В Монрепо в теплицах искусственно созданный климат: высокая влажность воздуха, все полито, все освещено. Там же растут помидоры и перцы, а клубника является ремонтантной, то есть может давать урожай круглый год.

В планах главного садовода парка Монрепо – посадить и вырастить пальму.

Ранее стало известно, что с 1 марта на Финляндском вокзале можно приобрести билет на автобусные рейсы до парка Монрепо.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти