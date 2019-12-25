С 1 марта на Финляндском вокзале можно приобрести билет на автобусные рейсы до парка Монрепо

Маршрут движения автобуса работает по системе Hop-on Hop-off, то есть турист выходит из автобуса и заходит в него там, где захочет, и столько раз, сколько ему необходимо в течение дня. Его стоимость составит 300 рублей.

АО "СЗППК" приглашает петербуржцев отправиться в туристическое путешествие в Выборг на "Ласточках". С 1 марта пассажиры помимо билета на поезд смогут приобрести билеты на автобусный туристический маршрут по Выборгу и до парка Монрепо. Продажа открыта в кассах Финляндского вокзала и на станциях.

Турист сможет выходить из автобуса и заходить в него там, где захочет, и столько раз, сколько ему необходимо. Стоимость билета составит 300 рублей.

Экскурсионный автобус курсирует каждый день с 10:00 до 20:00 с периодичностью 30-40 минут. Расписание автобусов согласовано с расписанием "Ласточек".

Ранее в музее-заповеднике "Парк Монрепо" открыли экотропу.

Фото: Piter.tv