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В Монпелье прошли беспорядки после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022

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Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

В Монпелье прошли беспорядки после победы сборной Франции по футболу над Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает издание RMC Sports.

Французы одержали победу со счетом 2:0 и вышли в финал турнира, где сыграют против Аргентины. После матча болельщики вышли на площадь комедии, чтобы отпраздновать свою победу. Там же собрались болельщики сборной Марокко, в результате чего между двумя группами произошло столкновение. В ход пошли петарды. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить беспорядки.

Ранее мы сообщали, что экс-футболист сборной России Марио Фернандес возобновил карьеру.

Видео: Telegram / Baza

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Спорт, Футбол в России и Европе,

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