Экс-футболист сборной России Марио Фернандес возобновил карьеру

Защитник будет выступать в Бразилии.

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес возобновил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

32-летний игрок принял решение выступать в Бразилии. Армейский клуб дал разрешение Фернандесу провести ближайший год вместе с семьей. Также пресс-служба ЦСКА пожелала защитнику удачи и возвращения в Москву. Сам Фернандес записал видеообращение, в котором поблагодарил руководство клуба. При этом он не стал уточнять, за кого будет играть в Бразилии.

В мае 2022 года Марио Фернандес принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в Бразилию. Его соглашение с армейским клубом действовало до конца сезона 2023/34.

Марио Фернандес играл в ЦСКА с 2012 года. В составе "армейцев" защитник стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и два Суперкубка России.

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Видео: Telegram / ПФК ЦСКА