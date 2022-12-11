Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков Марокко в Париже

Болельщики праздновали выход команды в полуфинал ЧМ-2022.

Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков сборной Марокко по футболу в Париже. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре со счетом 1:0. Команда стала первым представителем Африки, кому удалось выйти в полуфинал турнира.

Болельщики марокканской команды в Париже собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать успех. Они скандировали лозунги и жгли пиротехнику. Вокруг дежурили много полицейских, которым пришлось разгонять толпу с помощью слезоточивого газа и пиротехники.

Ранее пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции.

Видео: Telegram / Baza