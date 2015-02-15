Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В Мытищах задержали мужчину за кражи автомобильных зеркальных элементов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 27-летний мужчина ночью оторвал зеркальные элементы у шести припаркованных на улицах города машин. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Отмечается, что ранее у злоумышленника была судимость за аналогичные преступления. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА