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В Мытищах задержали мужчину за кражи автомобильных зеркальных элементов

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Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В Мытищах задержали мужчину за кражи автомобильных зеркальных элементов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 27-летний мужчина ночью оторвал зеркальные элементы у шести припаркованных на улицах города машин. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Отмечается, что ранее у злоумышленника была судимость за аналогичные преступления. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: автомобильные зеркала, задержание, кража, мытищи, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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