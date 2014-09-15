На каждого мигранта наложен административный штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ.

В Мытищах выявили восемь незаконных мигрантов из Средней Азии и Латинской Америки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в ходе рейда на строительном объекте полицейские проверили более 50 мигрантов. В результате проверки выяснилось, что восемь граждан из стран Средней Азии и Латинской Америки осуществляли трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. На каждого мигранта наложен административный штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. Проводятся мероприятия по привлечению к ответственности работодателя, незаконно привлекшего к трудовой деятельности иностранных граждан.

Видео: ГУ МВД России по Московской области