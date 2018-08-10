В Мытищах автобус снес на оживленном переходе пешеходов

В сети опубликовано видео наезда на пешеходов с камеры наблюдения.

Накануне вечером, 9 августа, в Мытищах произошло серьезное ДТП с маршрутным автобусом и пешеходами.

ДТП произошло в 20 часов 23 минуты на станции в Мытищах. Маршрутный автобус №13 наехал на пешеходный переход, по которому шло много пешеходов. Хоть скорость у автобуса была не очень большая, люди не успели отскочить. Две девушки госпитализировали в больницу. Состояние их крайне тяжелое.

Водитель автобуса сказал, что у него отказали тормоза, о неисправности которых он неоднократно говорил руководству. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне Piter.TV публиковал видео наезда на двух женщин в подмосковном Дмитрове.

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