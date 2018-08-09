Жесткое видео из Подмосковья: Джип на полном ходу сбил двух женщин в Дмитрове

Момент ДТП записала камера видеонаблюдения.

Накануне, 8 августа, в Дмитрове внедорожн6ик сбил двух женщин на переходе. Момент ДТП записала камера видеонаблюдения. ДТП произошло около 17 часов на улице Профессиональной.

На опубликованных кадрах видео видно, что женщины резко начали перебегать дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. Когда они выскочили из-за автобуса, на второй полосе на них налетел внедорожник. Женщин раскидало по проезжей части.

О состоянии пешеходов не сообщается. Известно только то, что их с травмами различной тяжести доставили в больницу.

Видео: YouTube/Вокруг света