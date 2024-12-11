Появилось видео с физруком в Дмитрове, задержанного за домогательство к ученице

Ролики не доказывают факт преступления, в котором обвиняется учитель.

На территории города Дмитрова Московской области местный учитель физкультуры обвиняется в том, что он приставал к малолетней ученице. Сегодня в социальных сетях распространились кадры, на которых зсанято поведение мужчины. Согласно предварительной информации от Следственного комитета России, 39-летний Антон Маслов воспользовался тем, что остался с 10-летней девочкой по имени Златой наедине в спортивном зале. Инцидент произошел в образовательном учреждении "Мечта", находившегося в селе Озерецкое. Подозреваемый якобы погладил девочку там, где было нельзя, после чего на него поступило заявление от матери потерпевшей.

Надзорные ведомства по региону проводят проверку информации. Сам задержанный педагог всё отрицает. Те видеозаписи, которые появились в Интернете, не доказывают факт преступления. При этом местные жители говорят СМИ о том, что родители ребенка и меют давний конфликт к фигурантом расследования. Они не исключили того, что таким образом с учителем пытаются расквитаться за обиду.

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Фото и видео: Telegram / 112