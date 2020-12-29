Решение о регистрации препарата принималось, исходя из данных о безопасности применения.

В Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины "Спутник V". О ней рассказал замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность. Виктор Фисенко, заместитель главы Минздрава

По его словам, решение о регистрации препарата принималось, исходя из данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы. Чиновник считает факт оправданным, так как это помогло защитить россиян от инфекции в короткие сроки.

Ранее мы писали, что первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca в Британии.

Фото: Piter.TV