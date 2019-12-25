В Минздраве заявили о переходе третьей волны COVID-19 в четвертую

Сейчас в РФ развернуто более 300 тысяч больничных коек для пациентов с ковидом.

Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов, пишет "РИА Новости".

Специалист отметил, в настоящее время на территории страны ежедневно регистрируется более 40 тысяч новых случаев COVID-19.

Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается. Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ

По его словам, сейчас в стране развернуто более 300 тысяч больничных коек для лечения пациентов с COVID-19. Во вторую волну их количество составляло 270 тысяч. Чуланов добавил, что в настоящее время более одного миллиона ковид-пациентов в РФ лечатся амбулаторно.

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Фото: Piter.TV