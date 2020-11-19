Петербургские ученые выявили способность черного перца бороться с распространением коронавируса

В будущем соединения, которые есть в перце, могут использовать для изготовления биодобавок.

Ученые из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) экспериментально подтвердили, что в черном перце есть соединение, которое может блокировать распространение коронавируса. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Biomedicines. Об этом сообщила пресс-служба Института 9 ноября.

Эксперименты проводились с использованием уникальных бесклеточных тест-систем. Речь идет о природных алкалоидах. В будущем эти соединения могут стать основой биодобавок для терапии и профилактики коронавируса.

COVID-19 способен очень быстро мутировать. Из-за этого белки, с помощью которых вирус проникает в клетки, могут постоянно меняться.

По этой причине мы изучали вещества, которые могли бы заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса – это обязательное условие для проникновения возбудителя инфекции. Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение – пиперин - содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей. Ольга Остроумова, главный научный сотрудник ИНЦ РАН.

Отмечается, что в природе существует десятки тысяч алкалоидов. Для тестирования были отобраны 20 соединений. Наиболее эффективное передали ученым из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Они опробовали соединение на уханьском штамме COVID-19 и клетках обезьян. Было установлено, что соединение мешает коронавирусу сливаться с мембранами клеток человек. Вирусная инфекция не может стать устройчивым к нему, так как мутации вируса практически не затрагивают его липидную оболочку.

В будущем будут исследованы свойства и других алкалоидов.

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