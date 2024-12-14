Минздрав предложил сделать онлайн-прикрепление к поликлинике доступным по всей России

Если проект приказа все же утвердят, то он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Министерство здравоохранения России предлагает распространить практику онлайн-прикрепления к поликлинике через портал "Госуслуги" на всю территорию страны. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа утверждает порядок выбора гражданами медицинской организации для оказания помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Согласно документу, россияне смогут подавать заявления двумя способами: лично, в бумажном виде, непосредственно в медицинском учреждении, или онлайн, через личный кабинет на портале "Госуслуги". Электронное заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.

Также предусмотрена возможность прикрепления к поликлинике детей. Родителям необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении ребенка, номер полиса обязательного медицинского страхования и, при наличии, СНИЛС. Для прикрепления подростков старше 14 лет потребуется указать данные паспорта.

Если проект приказа будет утверждён, он вступит в силу 1 сентября 2025 года. Напомним, что услуга онлайн-прикрепления к поликлинике была запущена Минцифрой РФ совместно с Минздравом в 2022 году в пилотном режиме для жителей ряда регионов.

Ранее Piter.TV сообщал, что первая в Ленобласти концессионная школа введена в Мурино.

Фото: Piter.TV