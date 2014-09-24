Владимир Чуланов рассказал о числе свободных инфекционных мест для пациентов.

В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19. Заместитель директора по научной работе ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов на онлайн-конференции "Покровские чтения" рассказал о том, что для коронавирусных больных по стране развернуто около 300 тысяч инфекционных мест. При этом доля свободных коек остается недостаточной.

Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. И доля свободного коечного фонда достаточно низка. Владимир Чуланов, инфекционист

Ранее журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что почти 1,38 млн россиян с новой коронавирусной инфекцией находятся под медицинским наблюдением.

В Крыму задержали врачей, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Фото: Минздрав России