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В Минздраве заявили, что в России выросло потребление антибиотиков
Сегодня, 15:40
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matveyvn

В Минздраве заявили, что в России выросло потребление антибиотиков

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Антибиотики бесполезны при лечении COVID-19.

В Минздраве заявили, что в России выросло потребление антибиотиков. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.

По её словам, последствием увеличения потребления наркотиков может стать рост антибиотикорезистентности. Куликова напомнила, что антибиотики бесполезны при лечении COVID-19.

Ранее в Минздраве России назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом в стране. На заседании комитета по охране здоровья Госдумы Инна Куликова сообщила, что специалисты обеспокоены ситуацией с загруженностью больниц и дефицитом медицинского персонала. Такие сведения коллегам привела глава департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья профильного ведомства.

Фото: pixabay.com

Теги: антибиотики, минздрав, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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