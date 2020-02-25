Простуда чаще всего настигает офисных сотрудников.

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других. По данным экспертов, чаще всего больничные берут представители IT-компаний. Чаще всего они страдают от гриппа и ОРВИ. В топ-проблем со здоровьем попадают болезни ЖКТ и опорно-двигательной системы. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственное исследования для профильного ведомства.

Преподаватели и медики простужаются гораздо реже. Сотрудники сфер здравоохранения и образования больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Эти профессии требуют повышенной стрессоустойчивости в общении. Россияне считают, что работодатель должен нести ответственность за здоровье сотрудников. Так ответил каждый третий опрошенный.

Ранее в Минздраве Новосибирской области назвали причину странной смерти 2-летней девочки в больнице.