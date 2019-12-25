В Минздраве Новосибирской области назвали причину странной смерти 2-летней девочки в больнице

Смерть ребенка объяснили редкой врожденной аномалией.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали причину смерти 2-летнего ребенка.

Ранее Piter.TV рассказывал трагическую историю смерти 2-летней девочки в середине января 2020 года в одной из больниц города Новосибирска. По словам матери девочки, ребенок чувствовал себя хорошо весь день. Вечером, выпив немного питьевого йогурта, почувствовала себя плохо. Родители вызвали скорую.

В одной из больниц у ребенка исключили хирургическую патологию, анализы показали резкий скачок сахара в крови, и девочку перевезли в другую больницу, где "оставили до утра". Родителей к ребенку не пустили. А утром родителям сообщили, что их дочь умерла. В заключении о смерти написано, что "причина смерти не установлена". Убитая горем женщина заметила много странностей и несостыковок и обратилась в СМИ и Минздрав, чтобы узнать, что случилось с ее дочерью.

Данным случаем заинтересовались следственные органы, по данному факту после доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "причинении смерти по неосторожности", сообщает ТАСС. Сейчас стали известны результаты экспертизы. В Минздраве Новосибирской области сообщили, что смерть девочки наступила в результате редкой врожденной аномалии кишечника.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки (перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации) приводит слова Минздрава РИА Новости

То, что такая аномалия никак не проявляла себя столь долгое время, это редчайший случай, уточняют в Минздраве области.

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