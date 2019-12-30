В Новосибирске 2-летняя девочка умерла, поев йогурт

Мать девочки уверена, что ее дочку можно было спасти.

В Новосибирске в больнице умерла 2-летняя девочка, после того как поела йогурт.

ТАСС сообщает, что региональные следственные органы проверяют обстоятельства смерти девочки двух лет в реанимационном отделении Новосибирской больницы. По словам матери девочки, ребенок чувствовал себя хорошо весь день. Вечером, выпив немного питьевого йогурта, почувствовала себя плохо. Родители вызвали в скорую.

В одной из больниц у ребенка исключили хирургическую патологию и перевезли ребенка в другую больницу, где "оставили до утра". Родителей к ребенку не пустили. А утром родителям сообщили, что их дочь умерла. В заключении о смерти написано, что "причина смерти не установлена". Убитая горем женщина заметила много странностей и несостыковок и обратилась в СМИ и Минздрав, чтобы узнать, что случилось с ее дочерью.

Фото: Piter.TV