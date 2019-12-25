В Минздраве усомнились в наступлении пика по COVID-19 в России

Алексей Кузнецов рассказал о готовности российских медиков к пику COVID-19.

В Минздраве России усомнились в наступлении пика по распространении коронавируса в стране. Помощник министра профильного ведомства Алексей Кузнецов рассказал "РИА Новостям", что пик еще не достигнут. Представитель Минздрава рассказал об этом на круглом столе, организованным Общественной палатой РФ.

Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой прокомментировал чиновник

Специалист рассказал, что сейчас система здравоохранения в России работает в мобилизированном режиме.

Продолжительность жизни в России показала исторический максимум.