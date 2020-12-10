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В Минздраве рассказали о возможности лечения наследственных заболеваний

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Эксперты собрались на форуме посвященной новейшей генетике.

В Минздраве России рассказали о возможности лечения наследственных заболеваний. Об этом журналистам в рамках открытого научно-практического форума по новейшей генетике сообщил главный внештатный специалист по данному направлению Сергей Курцев.

Заболеваний у нас около 5 тысяч наследственных заболеваний... Сейчас лечение есть там для порядка 300

Сергей Куцев, главный внештатный специалист по генетике

Мурашко призвал принимать меры к производителям, резко снижающим объемы выпуска лекарств.

Видео: Фармпробег

Теги: генетика, лечение, минздрав, наследственное заболевание, сергей курцев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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