Ситуацию будет контролировать ФАС.

Михаил Мурашко призвал принимать меры к производителям, резко снижающим объемы выпуска лекарств. Об этом министр здравоохранения РФ сообщил в рамках выступления на XII Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности. По мнению чиновника, если предприятия искусственно создают дефицит медицинских препаратов, то правительство должно принимать определенные меры.

Нам нужно установить ответственность, если предприятие имеет производственную площадку и имеет зарегистрированный лекарственный препарат, когда оно снижает резко объемы, меняет производственные планы, тем самым создавая дефицит на рынке Михаил Мурашко, глава Минздрава России

В ведомстве уточнили, что Минздрав будет просить ФАС рассматривать обращения покупателей и оперативно реагировать на ситуацию.

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Видео: Youtube/РСПП 2020