Вакцина разрабатывается на нескольких платформах.

В Минздраве рассказали о результатах испытаний вакцины от коронавируса. Доклинические испытания вакцин от COVID-19 показывают обнадеживающие результаты. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что вакцина разрабатывается на нескольких платформах. Мурашко рассказал, что есть надежда, что получится создать работающий препарат.

Ранее Мурашко заявил, что Россия пока не вышла на плато по COVID-19. По его мнению, о достижени Россией плато говорить пока рано, так как идёт ежедневный прирост количества заражённых. Также он подчеркнул, что регионы выйдут на плато в разное время.

Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом