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Мурашко заявил, что Россия пока не вышла на плато по COVID-19

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Ведь идёт ежедневный прирост количества заражённых.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия пока не вышла на плато по COVID-19. Заявление он сделал на онлайн-совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Его слова приводит агентство ТАСС.

По мнению Мурашко, о достижени Россией плато говорить пока рано, так как идёт ежедневный прирост количества заражённых. Также он подчеркнул, что регионы выйдут на плато в разное время.

Михаил Мурашко отметил, что президент России Владимир Путин оценит эту ситуацию и решит, каким образом изменить экономическую деятельность, чтобы экономика получила минимальный ущерб от ограничений.

Ранее мы рассказывали, что Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений. 

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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