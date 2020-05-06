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Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений

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Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что на 6 мая у главы государства запланировано совещание, где будут заслушаны рекомендации по частичному снятию ограничений при режиме самоизоляции.

На прошлом совещании с правительством и губернаторами Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить поэтапный план снятия ограничений. Это, по его словам, поможет регионам в подготовке к ослаблению режима самоизоляции, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее президенты РФ и Белоруcсии провели телефонный разговор.

Видео: kremlin.ru

Теги: карантин, путин, режим самоизоляции, совещание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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