Президент России Владимир Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что на 6 мая у главы государства запланировано совещание, где будут заслушаны рекомендации по частичному снятию ограничений при режиме самоизоляции.
На прошлом совещании с правительством и губернаторами Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить поэтапный план снятия ограничений. Это, по его словам, поможет регионам в подготовке к ослаблению режима самоизоляции, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее президенты РФ и Белоруcсии провели телефонный разговор.
Видео: kremlin.ru
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