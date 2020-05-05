Президенты РФ и Белоруcсии провели телефонный разговор

О деталях разговора сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин 5 мая провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили ситуацию вокруг мирового распространения коронавируса COVID-19.

Путин и Лукашенко рассказали друг другу о мерах, которые в странах предпринимают в борьбе с инфекцией и ее последствиями. Президент Белоруссии пожелал выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, тест которого на COVID-19 недавно показал положительный результат.

Отметим, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства и договорились о дальнейших контактах.

Ранее мы сообщали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить парад Победы в Минске. В частности, он предложил приехать руководителям стран бывшего СССР.

Видео: YouTube / CTVBY