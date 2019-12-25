Главный нефролог страны рассказал о необходимости диализа для пациентов с коронавирусом.

В Минздраве рассказали о проблемах с почками у пациентов с коронавирусом. Словам профессора и главного нефролога ведомства Евгения Шилова приводятся на официальном сайте Минздрава. По данным медика, около 20-30 процентов госпитализированных коронавирусных пациентов страдают от почечной недостаточности. В результате эти люди нуждаются в диализе.

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Шилов уверен, что люди с хроническими заболеваниями почек входят в группу риска, так как существует высокая вероятность летального исхода в случае заражения пациентов коронавирусом. Медик напомнил, что перепрофилирование больниц может лишить таких больных возможности обеспечить их диализом. Минздрав приравнял в условиях пандемии COVID-19 пациентов с почечными проблемами к онкологическим пациентам, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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