В Минздраве рассказали о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом. Заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что имеет ввиду систему развёртывания сети учреждений здравоохранения в регионах. Мурашко отметил, что в субъекты пришлось направлять дополнительные дотации, чтобы выправить ситуацию до нужного уровня.
Министр рассказал, что в начале эпидемии из регионов поступала не совсем точная информация о количестве мест в клиниках, а также об оснащённости больниц оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Поэтому тогда была составлена довольно "идеалистическая картина", сообщил Мурашко.
Ранее глава Минздрава призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения.
Видео: Youtube/SpbLegalForum
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