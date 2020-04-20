В начале эпидемии из регионов поступала не совсем точная информация.

В Минздраве рассказали о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом. Заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что имеет ввиду систему развёртывания сети учреждений здравоохранения в регионах. Мурашко отметил, что в субъекты пришлось направлять дополнительные дотации, чтобы выправить ситуацию до нужного уровня.

Министр рассказал, что в начале эпидемии из регионов поступала не совсем точная информация о количестве мест в клиниках, а также об оснащённости больниц оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Поэтому тогда была составлена довольно "идеалистическая картина", сообщил Мурашко.

Ранее глава Минздрава призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения.

Видео: Youtube/SpbLegalForum