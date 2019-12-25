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В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
Сегодня, 16:35
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matveyvn

В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа

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В будущем сезоне будут циркулировать гриппы А и В четырех штаммов.

В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа. С разъяснениями выступила пресс-служба ведомства.

В них сказано, что от новых штаммов гриппа поможет вакцина, которые производятся согласно рекомендациям ВОЗ.

Вакцины уже существуют и смогут защитить россиян.

цитата из сообщения пресс-службы

Также в Минздраве отметили, что в будущем сезоне будут циркулировать гриппы А и В четырех штаммов. В прошлых сезонах ОРВИ их наличия в России зафиксировано не было.

Ранее Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре.

Теги: грипп, минздрав, орви
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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