В будущем сезоне будут циркулировать гриппы А и В четырех штаммов.

В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа. С разъяснениями выступила пресс-служба ведомства.

В них сказано, что от новых штаммов гриппа поможет вакцина, которые производятся согласно рекомендациям ВОЗ.

Вакцины уже существуют и смогут защитить россиян. цитата из сообщения пресс-службы

Также в Минздраве отметили, что в будущем сезоне будут циркулировать гриппы А и В четырех штаммов. В прошлых сезонах ОРВИ их наличия в России зафиксировано не было.

Ранее Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре.